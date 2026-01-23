„Die Heidelberger“ beim Neujahrsempfang des Schützenvereins

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am letzten Sonntag haben die Schützen in Kirchheim zum traditionellen Neujahrsempfang eingeladen.

Nach einer netten Begrüßung des 1. Vorsitzenden und Oberschützenmeisters Martin Ehrbar folgten kurze und prägnante Redebeiträge, in denen unisono die gute Arbeit, der Zusammenhalt sowie das sportliche Geschick von Schützen im allgemeinen und des Schützenvereins Kirchheim insbesondre gewürdigt wurden. Einig war man sich auch, dass Sportvereine enorm wichtige soziale und gesellschaftliche Aufgaben für die Stadtgesellschaft übernehmen.

Nach dem offiziellen Teil waren wir zu einem leckeren Buffet mit jeder Menge ganz unterschiedlicher selbst gemachter Häppchen eingeladen.

In angenehme Atmosphäre konnten wir uns austauschen und den Sonntagvormittag gemütlich ausklingen lassen. Vielen Dank für die Einladung. Wir kommen in den nächsten Jahr gerne wieder.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 21:44