Auszeichnung
23.01.2026, 18:01 Uhr

Bad Dürkheim – Schauspielerin Ulrike Folkerts wird mit dem 51. Goldenen Winzer geehrt

AuszeichnungBad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die traditionsreiche Auszeichnung „Goldener Winzer“ der Stadt Bad Dürkheim geht
in diesem Jahr an die Schauspielerin Ulrike Folkerts. Die Ehrung wird von der Karnevalsgesellschaft „Derkemer Grawler“ verliehen und würdigt Persönlichkeiten, die sich auf besondere Weise kulturell, gesellschaftlich oder sozial engagieren.
Ulrike Folkerts ist seit 1989 als Kommissarin Lena Odenthal im Ludwigshafener „Tatort“ bekannt und hat sich damit eine herausragende Stellung in der deutschen Fernsehlandschaft erarbeitet. Darüber hinaus setzt sie sich seit vielen Jahren für
soziale Projekte ein, darunter die Unterstützung von Straßenkindern, das Engagement gegen Landminen und die Arbeit für die Opferhilfsorganisation Weißer Ring. Für ihr außergewöhnliches Engagement wurde sie 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Traditionell ist die Verleihung des Goldenen Winzers mit einem feierlichen Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Bad Dürkheim verbunden. Am Nachmittag empfing Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt die geladenen Gäste im großen Ratssaal
der Verwaltung. In ihrer Rede betonte sie: „Ulrike Folkerts verkörpert auf beeindruckende Weise Engagement, Authentizität und gesellschaftliche Verantwortung. Mit ihrer Arbeit vor der Kamera und ihrem Einsatz für soziale Projekte ist sie ein Vorbild – und genau die Art Persönlichkeit, für die der Goldene Winzer steht.“
Die feierliche Verleihung des 51. Goldenen Winzer-Ordens findet im Anschluss in festlichem Rahmen im Kurhaus statt.

v.l.n.r. Reinhold Jäger (ehemaliger Vorsitzender der Derkemer Grawler), Jeremie Penske (Vorsitzender der Derkemer
Grawler), Dirk I. und Tanja II. ( Jubiläums-Zwillingsprinzenpaar 2025/2026), Ulrike Folkert, Bürgermeisterin Natalie
Bauernschmitt, Angela Strobel und Claudius Güther (Beigeordnete der Stadt Bad Dürkheim

Quelle Stadt Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 18:01

