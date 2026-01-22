Worms-Pfeddersheim – Verdacht der Brandstiftung – Pkw in Vollbrand – Zeugen gesucht

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden des Mittwoch, 21.01.2026, gegen 03:30 Uhr, meldeten Anwohner einen brennenden Pkw in der Leharstraße in Worms-Pfeddersheim. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte stand das Fahrzeug, das am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Frankenthaler Straße geparkt war, bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Worms löschte den Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein weiterer, in der Nähe abgestellter, Pkw am Heck beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 35.000 Euro geschätzt. Nach einer Begutachtung durch einen Brandsachverständigen hat sich der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung erhärtet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht:

Wer in der Nacht zum 21.01.2026 im Bereich der Leharstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms in Verbindung zu setzen. Tel. 06241 852-0 oder per E-Mail KIWorms(at)polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 14:29