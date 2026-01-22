Weinheim – Briefwahlbüro ab 2. Februar im Rathaus



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wahlunterlagen für die Landtagswahl am 8. März werden am 26.

Januar zugestellt

Am Sonntag, 8. März, wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Auch

diesmal wird wieder eine hohe Briefwahlbeteiligung erwartet. Die Weinheimer

Stadtverwaltung ist gewappnet. Die Öffnung eines Briefwahlbüros ist ab Montag 2. Januar

vorgesehen. Es befindet sich dann im kleinen Sitzungssaal des Rathaus/Schloss,

Obertorstraße 9, Eingang D. Der Zugang wird ausgeschildert sein.

Wahlbenachrichtigungen werden am Montag, 26. Januar. an alle Wahlberechtigten

zugestellt, wie das Wahlamt im Bürger- und Ordnungsamt mitteilt. Wahlscheine können

auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, über den QR-Code auf der

Wahlbenachrichtigung oder per Email an wahlamt@weinheim.de schriftlich beantragt

werden. Für die E-Mail-Beantragung wird der vollständige Name, die aktuelle

Wohnadresse und das Geburtsdatum benötigt. Wahlscheine können auch persönlich

während den Öffnungszeiten des Briefwahlbüros beantragt werden.

Dabei sollte eine ausgefüllte Wahlbenachrichtigung und ein Personalausweis oder

Reisepass mitgebracht werden. Es besteht die Möglichkeit, die Unterlagen mit nach

Hause zu nehmen und in Ruhe auszufüllen oder vor Ort seine Stimme abzugeben und in

die Wahlurne zu werfen. Sollte für eine dritte Person die Unterlagen abgeholt werden,

muss die Vollmacht auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt und

unterschrieben sein. Eine eigene Vollmacht wird aber auch akzeptiert – die bevollmächtigte

Person hat sich auszuweisen.

Die Öffnungszeiten des Briefwahlbüros sind Montag bis Mittwoch von 8 Uhr bis 12 Uhr

und 13 Uhr bis 16.30 Uhr, Donnerstag von 8 Uhr bis 12 Uhr und 13.30 Uhr bis 18 Uhr,

Freitag von 8 Uhr bis 13 Uhr. Ein Lift für Gehbehinderte steht zur Verfügung. Telefonisch

erreichbar ist das Briefwahlbüro zu den Öffnungszeiten unter 06201/82-530 und 82-531

oder per Mail über wahlamt@weinheim.de bis 6. März. 15 Uhr

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 22:03