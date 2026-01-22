Walldorf – Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch ereignete sich auf der L 598 zwischen Walldorf und St. Leon-Rot ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 13:45 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit einem VW Polo von Walldorf in Richtung Rot. An einer Abbiegung wollte der Mann nach rechts abbiegen und verringerte deshalb seine Geschwindigkeit. Der 30-jährige Fahrer des nachfolgenden Suzuki erkannte dies und bremste sein Auto rechtzeitig ab. Das gelang dem hinter ihm befindlichen 31-jährigen Fahrer eines VW Caddy jedoch nicht mehr, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Der Caddy prallte auf das Heck des Suzuki, welcher wiederum auf den VW Polo geschoben wurde. Bei dem Unfall verletzten sich sowohl der der Polo-Fahrer als auch der Fahrer des Suzuki leicht. Beide begaben sich eigenständig in medizinische Behandlung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 11.000 Euro geschätzt. Der VW Caddy musste abgeschleppt werden. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Wiesloch.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 12:02