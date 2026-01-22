Kreis Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für alle, die gerne als Kindertagespflegeperson Kinder betreuen möchten, beginnt am Dienstag, 3. März, der neue Qualifizierungskurs in der evangelischen Familienbildungsstätte „Haus der Familie“ in Landau, in Kooperation mit den Jugendämtern der Städte Landau und Neustadt sowie den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim. Ziel des Kurses ist es, Kenntnisse aus dem Bereich Kindertagespflege zu vermitteln, deren Erwerb wiederum eine der Voraussetzungen für eine Pflegeerlaubnis durch das jeweils örtlich zuständige Jugendamt ist.

Der Kurs beginnt am 3. März und endet im November dieses Jahres mit einer Zertifizierung. Die Kurszeiten sind jeweils dienstags und donnerstags von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr, ausgenommen Ferienzeiten (Rheinland-Pfalz) und an zwei Samstagen.

Er richtet sich an Personen, die sich vorstellen können, Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren tagsüber beziehungsweise einen Teil des Tages liebevoll zu betreuen und in ihrer Entwicklung zu fördern. Der Schwerpunkt der Betreuungen in Kindertagespflege liegt bei den unter zweijährigen Kindern. Die Betreuung kann im Haushalt der Kindertagespflegeperson, im elterlichen Haushalt oder in anderen geeigneten Räumen stattfinden.

Es besteht in Rheinland-Pfalz zudem die Möglichkeit, dass sich zwei Kindertagespflegepersonen zusammenschließen und in kindgerechten Räumlichkeiten bis zu jeweils fünf gleichzeitig anwesende Kinder betreuen können.

Die Kursthemen kommen unter anderem aus den Bereichen Pädagogik, Kommunikation, Ernährung, Recht und Betriebswirtschaft. Grundlage dafür ist das vom Deutschen Jugendinstitut entwickelte „Kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“. Der Kurs beinhaltet 210 Unterrichtseinheiten und 40 Stunden Praktikum. Die Kursgebühr von 210 Euro kann unter bestimmten Voraussetzungen teilweise von den Jugendämtern zurückerstattet werden. Dieser Kurs wird durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert.

Wer in den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim oder in den Städten Landau oder Neustadt wohnt und mehr über die Qualifizierung und die Tätigkeit in der Kindertagespflege erfahren möchte, kann sich an die zuständigen Ansprechpartnerinnen für Kindertagespflege beim örtlich zuständigen Jugendamt wenden.

Kreisjugendamt Südliche Weinstraße:

Sigrid Heupel, E-Mail: sigrid.heupel@suedliche-weinstrasse.de, Telefon: 06341 940-781

Susanne Mohr, E-Mail: susanne.mohr@suedliche-weinstrasse.de, Telefon: 06341 940-780

Kreisjugendamt Germersheim:

Friederike Anton, E-Mail: f.anton@Kreis-Germersheim.de, Telefon: 07274 53-1217

Katja von der Au, E-Mail: k.vonderau@kreis-germersheim.de, Telefon: 07274 53-491

Stadtjugendamt Landau:

Eva-Sophie Braun, E-Mail: Eva-Sophie.braun@landau.de, Telefon: 06341 13-5118

Stadtjugendamt Neustadt an der Weinstraße:

Gudrun Dreschmitt, gudrun.dreschmitt@neustadt.eu, Telefon: 06321 855-1609

Melanie Kegel, melanie.kegel@neustadt.eu, Telefon: 06321 855-1601

Quelle: Städte Landau und Neustadt sowie Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 15:49