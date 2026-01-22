Speyer – SPD-Ortsverein Speyer-Süd: Vortrag zur gesetzlichen Rente

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Titel „Die gesetzliche Rente – Fakten statt Fake News“ findet am Mittwoch, 28. Januar 2026, ein Informationsvortrag in Speyer statt. Referentin ist Dr. Gundula Rademacher-Bensing, Geschäftsführerin der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und wird im großen Raum des Gemeindezentrums der Auferstehungskirche, Am Renngraben 2, ausgerichtet. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen aktuelle Entwicklungen rund um die gesetzliche Rentenversicherung sowie die Einordnung verbreiteter Fehlinformationen.

Im Anschluss an den Vortrag steht Dr. Rademacher-Bensing für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Die Veranstaltung findet im Rahmen einer offenen Sitzung des SPD-Ortsvereins Speyer-Süd statt. Sowohl Mitglieder als auch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Quelle SPD Speyer-Süd

