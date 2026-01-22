Schifferstadt – Mann verschanzt sich mit Axt – Festnahme

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag (21.01.26) gegen 12:20 Uhr rief eine 38-jährige Frau bei der Polizeiinspektion Schifferstadt an und teilte mit, dass sie gerade durch ihren 50-jährigen Nachbarn verbal bedroht werde. Bei Eintreffen der Polizei zog sich der bei der Polizei bereits bekannte 50-Jährige mit einer Axt in der Hand zurück in seine Wohnung und verschanzte sich dort. Nachdem zunächst alle Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert wurden, umstellte die Polizei das Haus mit starken Kräften und sperrte die Bahnhofstraße in diesem Bereich für den Verkehr ab. Nach längerer Verhandlung mit dem Verantwortlichen händigte dieser schließlich die Axt der Polizei aus und ließ sich widerstandlos festnehmen. Im Anschluss wurde er aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls dem Ermittlungsrichter zugeführt. Eine Gefahr für Dritte bestand zu keinem Zeitpunkt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

