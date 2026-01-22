Mutterstadt – Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Hinweise gesucht

Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmittag (19.01.26) versuchten bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht die Tür aufzuhebeln, welche durch eine Türsicherung besonders gesichert war. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. An der Tür entstand Sachschaden. Wer am Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Birkenstraße wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 09:22