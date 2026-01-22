Mannheim – Lesung mit Musik: Eine Hommage an Agatha Christie

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich des 50. Todestages der weltberühmten Autorin lädt die Stadtbibliothek Mannheim zu einer besonderen literarisch-musikalischen Reise ein. Die Schauspielerin und Sängerin Cynthia Popa erweckt am Donnerstag, 29. Januar, 19 Uhr
in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 in ausgewählten Texten Agatha Christies unvergleichliche Welt voller Rätsel, Spannung und feiner Ironie zum Leben. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung unter stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder 0621 293 8935 wird gebeten.
Quelle
Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 11:09