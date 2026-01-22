Mannheim – Klasse 4b der Alfred-Delp-Schule Mannheim am DFB-Campus

Frankfurt/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 1. Oktober nahm die 4b der Alfred-Delp-Schule Mannheim Gartenstadt am bundesweiten Aktionstag „Stabile Sache“ teil. Zur Freude der Lehrerinnen und der gesamte Klasse gewannen sie einen Sonderpreis: einen Erlebnistag auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main, der im November stattfand. Der Aktionstag „Stabile Sache – Bewegt durch den Schulalltag“ war ein gemeinsames Projekt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der ZEIT, an dem insgesamt 27 Schulen aus dem bfv-Gebiet teilnahmen, unter anderem auch die Klasse 4b der Alfred-Delp-Schule aus Mannheim. Ein besonderes Highlight war für die Viertklässlerinnen und Viertklässler der Gewinn des Sonderpreises: ein Erlebnistag auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main. Am 7. November war es dann soweit: Voller Vorfreude ging es für die 4b um 8 Uhr mit dem Bus los von Mannheim Richtung Frankfurt. Dort starteteder Tag mit einer Führung über das Außengelände, bevor die Kids auch einen Blick in die Kabinen der Nationalmannschaft werfen durften. Hier wartete die erste große Überraschung: Alle Kinder und auch die Begleitpersonen erhielten das neuste DFB-Trikot, welches erst einen Tag zuvor gelauncht wurde.

Die Freude war riesig! Stolz ging es mit dem

neuen Trikot zum einstündigen, abwechslungsreichen Training mit Melanie Behringer, U19-Nationaltrainerin der Frauen. Danach folgte eine

„Pressekonferenz“, bei der die Kinder ihre Fragen loswerden konnten. Nach einer Stärkung am Mittag ging die Führung durch den Campus weiter

und zum Abschluss gab es noch eine kurze Autogrammrunde mit DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Glücklich, erschöpft, aber mit vielen

tollen Erinnerungen und den neuen Trikots im Gepäck ging es dann zurück nach Mannheim. Die Kinder bekamen an diesem Tag einen besonderen Einblick hinter die Kulissen des Profifußballs und konnten hautnah erleben, wie vielfältig die Arbeit rund um den Fußball ist. Neben der Freude über den Sondergewinn stärkte der gemeinsame Tag auch das Klassengefühl und den Zusammenhalt. „Das war ein beeindruckendes Erlebnis, das den Kindern den Sport noch einmal nähergebracht hat“, sagt Lehrerin Sandra Schauer. Genau darauf zielt das „Jahr der Schule“ als bundesweite Initiative des DFB und seiner Landesverbände ab: mehr Bewegung und Sport in den Schulalltag bringen, Kinder nachhaltig für körperliche Aktivität begeistern und Schulen als zentrale Orte für Teilhabe stärken.

