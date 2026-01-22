Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den städtischen Jugendhäusern beginnt die närrische Zeit: Auch in diesem Jahr laden die Einrichtungen der Jugendförderung Mannheim zu einem bunten Programm rund um Fasnacht ein. Mit fantasievollen Mottos, kreativen Aktionen und fröhlicher Stimmung öffnen die Jugendhäuser ihre Türen für Kinder und Jugendliche. Von farbenfrohen Partys bis hin zu spielerischen Mitmachangeboten ist für jede Altersgruppe etwas dabei.

Jugendhaus Herzogenried

Ein absolutes Highlight für alle Magier*innen, Prinz*essinnen und Pirat*innen im Stadtteil wird die Kinderfasnachtsparty im Jugendhaus Herzogenried, Zum Herrenried 12, am Samstag, dem 31. Januar 2026, zwischen 15:00 und 18:00 Uhr.

Während die Kinder im Saal bei der Party mit vielen Spielen und Musik ausgelassen feiern können, wird im Café des Jugendhauses auch für die Eltern mit süßen und herzhaften Snacks, unter anderem heißen Würstchen (Rind und vegetarisch), zu familienfreundlichen Preisen für das leibliche Wohl gesorgt. Besonders freut sich das Team des Jugendhauses auf die Prämierung der Faschingskostüme. Die Kinder mit den schönsten Kostümen können tolle Preise gewinnen. Der Eintritt beträgt 1 Euro.

Eingeladen sind alle Fasnachtsnarren ab sechs Jahren. Kleinere Besucher*innen sind in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson ebenfalls gern gesehen. Alle Gäste, ob jung oder alt, sind in passender Verkleidung willkommen. Damit sich alle wohlfühlen können, bittet das Team darum, auf realistisch wirkende oder beängstigende Kostümaccessoires zu verzichten.

Durch das Programm führen Jamie Lee Imhof und Stephan Kumleben.

Als Ansprechpartnerin und für weitere Informationen – auch bei Fragen zum barrierefreien Zugang – steht Jamie Lee Imhof zur Verfügung, Telefon: 0621/2937666, E-Mail: jamielee.imhof@mannheim.de.

Jugendhaus Vogelstang

Am Samstag, 7. Februar 2026, lädt das Jugendhaus Vogelstang, Freiberger Ring 6, 68309 Mannheim, zur großen Faschingsparty für Kinder und Familien ein. Von 14:11 bis 17:11 Uhr erwartet die Besucher*innen ein buntes Programm mit einem Auftritt der hauseigenen Tanzgruppe sowie beliebten Gruppenspielen wie Luftballontanz und Polonaise.

Der Eintritt beträgt 2 Euro pro Person, der Vorverkauf startet am 21. Januar 2026 direkt im Jugendhaus. Eingeladen sind alle Interessierten; Kinder unter sechs Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Die Veranstaltung ist barrierefrei zugänglich.

Während der Fasnachtsferien bietet das Jugendhaus Vogelstang zudem erweiterte Öffnungszeiten: Für Kinder bis zwölf Jahre ist montags bis donnerstags von 14:00 bis 17:30 Uhr sowie freitags von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Jugendliche ab zwölf Jahren können das Haus dienstags bis donnerstags von 18:00 bis 21:00 Uhr und freitags von 17:00 bis 20:00 Uhr nutzen.

Für Rückfragen steht das Team des Jugendhauses unter 0621/293 8285 oder per E Mail jugendhaus.vogelstang@mannheim.de zur Verfügung.

Nachbarschaftshaus Rheinau

Im Nachbarschaftshaus Rheinau, Rheinauer Ring 101, in 68219 Mannheim bietet der Donnerstagnachmittag, 12. Februar, von 14:30 bis 18:00 Uhr ein fröhlich-buntes Faschingstreiben: Unter dem Motto „Bunte Fasnacht im Nachbarschaftshaus“ erwartet alle Kinder ab sechs Jahren ein ausgelassenes Fest voller Musik, Spiel und guter Laune. Die Teilnahme ist kostenfrei – ebenso wie die kleinen Snacks und der wärmende Punsch.

Dank barrierefreiem Zugang können wirklich alle jungen Närrinnen und Narren unbeschwert mitfeiern, für Rückfragen dazu steht das Team des Nachbarschaftshauses unter 0621 293287040 bereit.

Jugendhaus Hochstätt

Die Fasnachtsfeier des Jugendhauses Hochstätt, Riestenweg 15a, 68239 Mannheim, steigt am Samstag, 14. Februar 2026, zwischen 14:00 und 17:00 Uhr für alle Gäste ab sechs Jahren, gerne auch mit Familie. Das Team des Jugendhauses bietet eine Kostümschau, Partyspiele, Kinderschminken, Waffelverkauf und natürlich jede Menge Musik und Spaß. Es wird wild, bunt und lustig.

Fragen zur Barrierefreiheit beantworten die Mitarbeitenden des Jugendhauses unter 0621/293183520 oder per E-Mail: jugendhaus.hochstaett@mannheim.de.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 15:56