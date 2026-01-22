  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
22.01.2026, 15:56 Uhr

Mannheim – Kinderfasnacht in den Jugendhäusern

Mrn news platzhalter logo 5Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den städtischen Jugendhäusern beginnt die närrische Zeit: Auch in diesem Jahr laden die Einrichtungen der Jugendförderung Mannheim zu einem bunten Programm rund um Fasnacht ein. Mit fantasievollen Mottos, kreativen Aktionen und fröhlicher Stimmung öffnen die Jugendhäuser ihre Türen für Kinder und Jugendliche. Von farbenfrohen Partys bis hin zu spielerischen Mitmachangeboten ist für jede Altersgruppe etwas dabei.

Jugendhaus Herzogenried

Ein absolutes Highlight für alle Magier*innen, Prinz*essinnen und Pirat*innen im Stadtteil wird die Kinderfasnachtsparty im Jugendhaus Herzogenried, Zum Herrenried 12, am Samstag, dem 31. Januar 2026, zwischen 15:00 und 18:00 Uhr.

Während die Kinder im Saal bei der Party mit vielen Spielen und Musik ausgelassen feiern können, wird im Café des Jugendhauses auch für die Eltern mit süßen und herzhaften Snacks, unter anderem heißen Würstchen (Rind und vegetarisch), zu familienfreundlichen Preisen für das leibliche Wohl gesorgt. Besonders freut sich das Team des Jugendhauses auf die Prämierung der Faschingskostüme. Die Kinder mit den schönsten Kostümen können tolle Preise gewinnen. Der Eintritt beträgt 1 Euro.

Eingeladen sind alle Fasnachtsnarren ab sechs Jahren. Kleinere Besucher*innen sind in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson ebenfalls gern gesehen. Alle Gäste, ob jung oder alt, sind in passender Verkleidung willkommen. Damit sich alle wohlfühlen können, bittet das Team darum, auf realistisch wirkende oder beängstigende Kostümaccessoires zu verzichten.

Durch das Programm führen Jamie Lee Imhof und Stephan Kumleben.

Als Ansprechpartnerin und für weitere Informationen – auch bei Fragen zum barrierefreien Zugang – steht Jamie Lee Imhof zur Verfügung, Telefon: 0621/2937666, E-Mail: jamielee.imhof@mannheim.de.

Jugendhaus Vogelstang

Am Samstag, 7. Februar 2026, lädt das Jugendhaus Vogelstang, Freiberger Ring 6, 68309 Mannheim, zur großen Faschingsparty für Kinder und Familien ein. Von 14:11 bis 17:11 Uhr erwartet die Besucher*innen ein buntes Programm mit einem Auftritt der hauseigenen Tanzgruppe sowie beliebten Gruppenspielen wie Luftballontanz und Polonaise.
Der Eintritt beträgt 2 Euro pro Person, der Vorverkauf startet am 21. Januar 2026 direkt im Jugendhaus. Eingeladen sind alle Interessierten; Kinder unter sechs Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Die Veranstaltung ist barrierefrei zugänglich.

Während der Fasnachtsferien bietet das Jugendhaus Vogelstang zudem erweiterte Öffnungszeiten: Für Kinder bis zwölf Jahre ist montags bis donnerstags von 14:00 bis 17:30 Uhr sowie freitags von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Jugendliche ab zwölf Jahren können das Haus dienstags bis donnerstags von 18:00 bis 21:00 Uhr und freitags von 17:00 bis 20:00 Uhr nutzen.

Für Rückfragen steht das Team des Jugendhauses unter 0621/293 8285 oder per E Mail jugendhaus.vogelstang@mannheim.de zur Verfügung.

Nachbarschaftshaus Rheinau

Im Nachbarschaftshaus Rheinau, Rheinauer Ring 101, in 68219 Mannheim bietet der Donnerstagnachmittag, 12. Februar, von 14:30 bis 18:00 Uhr ein fröhlich-buntes Faschingstreiben: Unter dem Motto „Bunte Fasnacht im Nachbarschaftshaus“ erwartet alle Kinder ab sechs Jahren ein ausgelassenes Fest voller Musik, Spiel und guter Laune. Die Teilnahme ist kostenfrei – ebenso wie die kleinen Snacks und der wärmende Punsch.

Dank barrierefreiem Zugang können wirklich alle jungen Närrinnen und Narren unbeschwert mitfeiern, für Rückfragen dazu steht das Team des Nachbarschaftshauses unter 0621 293287040 bereit.

Jugendhaus Hochstätt

Die Fasnachtsfeier des Jugendhauses Hochstätt, Riestenweg 15a, 68239 Mannheim, steigt am Samstag, 14. Februar 2026, zwischen 14:00 und 17:00 Uhr für alle Gäste ab sechs Jahren, gerne auch mit Familie. Das Team des Jugendhauses bietet eine Kostümschau, Partyspiele, Kinderschminken, Waffelverkauf und natürlich jede Menge Musik und Spaß. Es wird wild, bunt und lustig.

Fragen zur Barrierefreiheit beantworten die Mitarbeitenden des Jugendhauses unter 0621/293183520 oder per E-Mail: jugendhaus.hochstaett@mannheim.de.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 15:56

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • EVENTEMPFEHLUNGEN

    • Veranstaltungstipps

    Kalender anzeigen

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com