Ludwigshafen – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwochmorgen (21.01.2026) um 6 Uhr befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die Bruchwiesenstraße in Richtung Maudacher Straße.
Auf Höhe Raschigstraße kollidierte sie beim Abbiegen nach rechts mit einem 26-Jährigen auf seinem Fahrrad, welcher entgegengesetzt der Autofahrerin auf der falschen Straßenseite fuhr. Der Radfahrer trug keinen Helm und verletzte sich durch den Fall auf die Motorhaube des Fahrzeugs am Kopf. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 22:15