Ludwigshafen – Kellereinbrüche im Stadtteil Süd



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Mittwoch (21.01.2026) auf Donnerstag (22.01.2026) kam es zwischen 21 Uhr und 5 Uhr zu mehreren Einbrüchen in Kellerabteile in zwei Mehrfamilienhäusern in der Georg-Herwegh-Straße. Unbekannte Täter verursachten dadurch einen Sachschaden von circa 5.000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

– Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch

Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere

Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach

draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein.

– Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.

– Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.

– Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen

unbeweglichen Gegenstand an.

– Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen

nicht gesehen werden kann.

– Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum.

– Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm

können Täter abschrecken.

Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 22:12