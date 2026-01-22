Ludwigshafen – Frau leblos an Straßenbahnhaltestelle aufgefunden

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Die Polizei Ludwigshafen wurde am Donnerstagmorgen (22.01.2026, gegen 5:30 Uhr) durch die Integrierte Leitstelle über eine Tote an der Straßenbahnhaltestelle „Zum Guten Hirten“ in Ludwigshafen-Oggersheim informiert. Die 58-jährige Wohnsitzlose wurde von Zeugen aufgefunden, welche den Rettungsdienst alarmierten. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen. Hinweise auf ein Einwirken Dritter liegen derzeit nicht vor.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 15:26