Ludwigshafen – Fahrradfahrer verletzt sich durch Sturz



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, den 21.01.2026, gegen 11 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger die Konrad-Adenauer-Brücke mit seinem Fahrrad von Ludwigshafen kommend in Richtung Mannheim.

Hierbei stürzte er und verletzte sich. Grund für den Sturz war vermutlich die während der Fahrt heruntergesprungene Fahrradkette. Der Fahrradfahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und sodann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 22:20