Ludwigshafen – Fahrraddiebstahl in Gartenstadt



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen Montag, den 05.01.2026, und Mittwoch, den 21.01.2026, kam es in der Kallstadter Straße, nahe Petersstraße, zu einem Fahrraddiebstahl. Das schwarze Pedelec („Reaction Hybrid SLX750“) wurde mittels Faltschloss auf einem dortigen Fahrradabstellplatz gesichert abgestellt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 22:18