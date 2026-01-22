Ludwigshafen – Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwochabend (21.01.2026) gegen 21 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Halbergstraße, Ecke Mundenheimer Straße.

Zwei unbekannte Männer brachen in das Mehrfamilienhaus ein und versuchten eine Wohnungstür aufzubrechen. Sie ließen jedoch nach wenigen Minuten davon ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963-24150 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 22:13