Landau – Glühwein, Spiel und Zukunftspläne – Winterfest im Landauer Thomas-Nast-Park

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Thomas-Nast-Park wird Winterfest gefeiert: Am Freitag, 6. Februar, von 14 bis 16 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, bei Heißgetränken und Schokoäpfeln zusammenzukommen. Für Kinder gibt es Spielangebote – und für alle Interessierten spannende Einblicke in die Zukunft des Horsts. Das Quartiersmanagement stellt die aktuellen Entwicklungen dar und lädt zum Austausch ein. Neben Informationen aus dem Quartier steht die Quartiersmitte des Malerviertels im Mittelpunkt: Wie wird der Thomas-Nast-Park künftig aussehen?

Oberbürgermeister Dominik Geißler betont die Bedeutung der Beteiligung:

„Der Thomas-Nast-Park lebt davon, dass ihn die Menschen aus dem Quartier nutzen und mitgestalten. Beim letzten Parkfest konnten Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche und Ideen für den Park einbringen, sie wurden gefragt was den Park attraktiver macht, wie der Spielbereich aussehen soll und was bislang fehlt. Beim Winterfest geben wir nun einen Einblick in die Umbaupläne.“ Die Umbaupläne werden von Vertreterinnen und Vertretern des Planungsbüros Hofmann Röttgen aus Limburgerhof sowie der Grünflächenabteilung des Umweltamtes vorgestellt. Sie stehen beim Winterfest auch für Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

Ein erster Blick in die Planungen zeigt: Vorgesehen sind unter anderem eine Erweiterung der Parkfläche sowie neue Spielangebote und Sportgeräte. In der bisherigen Bürgerbeteiligung wurde zudem deutlich, wie wichtig den Menschen im Quartier sowohl Bewegung und Sport als auch ruhige Aufenthaltsorte sind. Welche Ideen daraus entstanden sind, wird beim Winterfest vorgestellt. Zum Hintergrund: Ab 2027 ist eine umfassende Sanierung des Thomas-Nast-Parks vorgesehen. Für die Neugestaltung sind rund eine Million Euro eingeplant.

Quelle: Stadt Landau

