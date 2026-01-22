Landau – Auszeichnung für sportliche Spitzenleistungen – Jetzt für Landauer Stadtsporturkunden bewerben!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Welche Landauerinnen und Landauer haben im vergangenen Jahr in ihrer sportlichen Disziplin bundes-, landes- oder pfalzweit Erfolge erzielt? Für sie besteht nun die Möglichkeit, sich für die Stadtsporturkunden der Stadt Landau zu bewerben. Meldungen können noch bis Freitag, 13. Februar, eingereicht werden. „Als Sportstadt Landau ist es uns ein besonderes Anliegen, die herausragenden Leistungen unserer Sportlerinnen und Sportler zu würdigen“, sagt Beigeordnete Lena Dürphold. „Wir freuen uns, wenn viele Landauerinnen und Landauer die Gelegenheit nutzen, ihre Erfolge einzureichen und damit ein sichtbares Zeichen für Engagement, Disziplin und Teamgeist setzen.“ Die Stadt Landau ehrt sportliche Spitzenleistungen von Bürgerinnen und Bürgern – auch wenn diese einem auswärtigen Sportverein angehören – seit 1966 mit den Stadtsporturkunden. Gold wird verliehen an diejenigen, die in ihrer Disziplin beispielsweise eine Deutsche Meisterschaft gewonnen oder an Olympischen Spielen teilgenommen haben. Silber erhalten Sportlerinnen und Sportler etwa für zweite oder dritte Plätze bei Deutschen Meisterschaften; Bronze wird u. a. für eine Landes- oder Pfalzmeisterschaft vergeben.

Bitte beachten: Die zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler müssen im Jahr der erbrachten Leistung das 14. Lebensjahr erreichen. Außerdem können Sportlerinnen und Sportler nur einmalig pro Kategorie mit der Stadtsporturkunde ausgezeichnet werden. Über die Verleihung entscheidet der Sportausschuss der Stadt Landau. Weitere Informationen finden sich in der Verleihungsordnung für die Landauer Stadtsporturkunde. Diese sowie der Antragsvordruck sind unter www.landau.de/sportlerehrung abrufbar. Die Unterlagen können per E-Mail an sport@landau.de geschickt werden.

