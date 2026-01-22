Landau – Ausgebaut, asphaltiert und gepflastert – Neugestaltung des Parkplatzes am Sportplatz in Landau-Godramstein fertig

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Schotter, Schlaglöcher und große Pfützen: Das war das traurige Bild des Parkplatzes am Sportplatz in Landau-Godramstein noch vor einiger Zeit. Parken war vor allem bei Regen kein Vergnügen. Doch nun ist es im Landauer Stadtdorf wieder trocken, geordnet und komfortabel möglich. Der Parkplatz wurde umfassend ausgebaut, asphaltiert und gepflastert und bietet ab sofort sichere Stellplätze, darunter auch Wohnmobilstellplätze. Mit der Fertigstellung wird die Infrastruktur im Umfeld des Sportplatzes nachhaltig gestärkt und den Anforderungen einer modernen Nutzung angepasst. „Mit dem Ausbau des Parkplatzes verbessern wir die Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität rund um den Sportplatz deutlich. Die neue Oberfläche sorgt nicht nur für mehr Komfort, sondern erhöht auch die Sicherheit für Sporttreibende, Besucherinnen und Besucher sowie für den Vereinsbetrieb insgesamt“, betont Ralf Bernhard, Leiter der städtischen Mobilitätsabteilung. „Insgesamt haben wir 56 Stellplätze mit Pflaster befestigt, darunter vier neue Wohnmobilstellplätze. Diese erweitern das Angebot für Besucherinnen und Besucher sowie für den Freizeit- und Vereinssport.“ Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 428.000 Euro. Davon werden 80.000 Euro über das Städtebauförderprogramm „Kommune der Zukunft“ finanziert. Die Bauzeit erstreckte sich von Mitte September 2025 bis Mitte Januar 2026.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 11:54