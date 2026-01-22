Hoffenheim – Arthur Chaves bis Saisonende zum FC Augsburg verliehen

Hoffenheim/Metroolregion Rhein-Neckar. Arthur Chaves wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim zum FC Augsburg. „Arthur hat sich durch seine robuste Spielweise und seinen hohen Einsatzwillen schnell in unserem Bundesliga-Kader etabliert“, sagt Andreas Schicker, Sport-Geschäftsführer der TSG Hoffenheim. „Arthur ist ein großartiger Teamplayer und Charakter. Er hat in der Hinrunde jedoch wenig Einsatzzeit gehabt, weshalb die Leihe nach Augsburg für alle Beteiligten Sinn macht.“ Der gebürtige Brasilianer steht seit Sommer 2024 bei der TSG unter Vertrag und besitzt in Hoffenheim ein Arbeitspapier bis 2029. 2022 wechselte der 1,88 Meter große Innenverteidiger in die 2. Liga Portugals und schaffte zwei Jahre später mit seinem Transfer zur TSG Hoffenheim den Sprung in die Bundesliga. In der laufenden Saison absolvierte Chaves bislang vier Bundesliga-Partien sowie ein Spiel im DFB-Pokal. Insgesamt kommt der 24-Jährige auf 30 Bundesliga-Einsätze sowie sechs Begegnungen in der UEFA Europa League. Darüber hinaus debütierte er bereits für die brasilianische U23-Nationalmannschaft, für die er bislang sechs Spiele bestritt.

