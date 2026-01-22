Hockenheim – Mit Herz, Humor und Zahlen – Wilfried Schacht tritt in den Ruhestand

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wilfried Schacht verabschiedete sich nach 16 Jahren in der Stadtverwaltung in den wohlverdienten Ruhestand. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sowie Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Bürgermeister Matthias Beck kamen zusammen, um diesen besonderen Moment zu feiern. Als Abteilungsleitung des Finanz- und Rechnungswesens der Stadtwerke waren nicht nur seine mathematischen Fähigkeiten, sondern auch sein Humor und seine offene Art von Vorteil. Dies hob auch Marcus Zeitler positiv mit hervor: „Ihre Handschrift prägt die Unterlagen der Stadtwerke nachhaltig und wird noch lange sichtbar bleiben“, betonte er anerkennend. „Bewahren Sie sich bitte weiterhin Ihren besonderen Humor – er hat uns alle bereichert“, fügte er mit einem augenzwinkernden Lächeln hinzu.

Auch die Werksleitung der Stadtwerke, Martina Wilk, dankte Schacht für seine jahrelangen Dienste und blickte freudig auf die vergangenen Jahre zurück. Der Personalrat, vertreten durch Michael Notheisen, hob besonders Schachts offenes Ohr für die Anliegen aller Kolleginnen und Kollegen hervor und sprach ihm herzliche Wünsche für Gesundheit und eine erfüllte Zeit im neuen Lebensabschnitt aus. Die Stadtverwaltung bedachte Schacht mit einem Blumenstrauß und einem Abschiedsgeschenk, vor allem mit viel lobenden und anerkennenden Worten. Bei Kaffee und Kuchen blickten die Kolleginnen und Kollegen anschließend gemeinsam auf die vielen Jahre im Dienst zurück und schwelgten in Erinnerungen.

Quelle

Bild: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 09:26