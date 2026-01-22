Heppenhein – Anerkennungsprämien für langjährige Einsatzkräfte überreicht

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In einem kleinen feierlichen Rahmen im Saal Schlossberg wurden am 21.01.2026 insgesamt 28 Einsatzkräfte für ihr langjähriges Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr und im Katastrophenschutz geehrt. Bürgermeister Rainer Burelbach begrüßte die zu Ehrenden und sprach ihnen im Namen der Stadt Heppenheim seinen Dank für ihren kontinuierlichen Einsatz zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger aus. Gemeinsam mit Stadtbrandinspektor Christian Stadler überreichte er die Urkunden des Regierungspräsidiums sowie die zugehörigen Anerkennungsprämien des Landes Hessen. Geehrt wurden zehn Einsatzkräfte für 10 Jahre aktiven Dienst, drei für 20 Jahre, sechs für 30 Jahre und neun für 40 Jahre. Im Anschluss an die offizielle Übergabe klang die Veranstaltung bei einem geselligen Beisammensein in ungezwungenem Rahmen aus.
