

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbücherei Heppenheim blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Mit insgesamt 172.000 Entleihungen – davon 140.000 vor Ort und 32.000 über die Onleihe Hessen – wurde der Medienbestand von 32.000 Exemplaren im Schnitt mehr als viermal komplett ausgeliehen. Besonders beliebt waren erneut die Tonie-Figuren, die im Durchschnitt 24-mal pro Jahr entliehen wurden.

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die analogen Ausleihen um 9 Prozent, nachdem sie bereits 2024 um 25 Prozent zugenommen hatten. Neben den Verbuchungsvorgängen wurden 94 Veranstaltungen, zahlreiche Schülerpraktika und 3.300 Neuanschaffungen organisiert.

Beliebte Veranstaltungsformate wie der „Spieleabend“ und „Kreativ am Abend“ erfreuen sich großer Beliebtheit. Familienangebote wie Vorlesestunden und Bastelnachmittage sind regelmäßig ausgebucht. Der nächste Termin findet am 28. Januar um 16 Uhr statt.

Mit der Umgestaltung der Romanbereiche in „Lesewelten“ und der Weiterentwicklung der Sachliteratur-Präsentation treibt die Bücherei ihre Modernisierung konsequent voran. Neue gemütliche Lese- und Arbeitsbereiche sowie innovative Medien wie die KeKze-Kopfhörer ergänzen das Angebot.

Alle Informationen und Veranstaltungen sind online www.heppenheim.de/stadtbuecherei abrufbar

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 15:53