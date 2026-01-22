Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heppenheim lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Informationsveranstaltung „Kommunale Wärmeplanung“ ein. Sie findet am Mittwoch, 28. Januar 2026, um 18:00 Uhr im Kurfürstensaal statt.

Im Rahmen der Projektgruppe „Konvoi Bergstraße“ wird derzeit der Wärmeplan für Heppenheim erarbeitet. Bis Ende 2026 soll dieser abgeschlossen sein und den Weg zu einer klimafreundlichen Wärmeversorgung bis 2045 aufzeigen. In der Veranstaltung werden der aktuelle Stand sowie das weitere Vorgehen vorgestellt.

Ort: Kurfürstensaal, Amtsgasse 5, 64646 Heppenheim

Weitere Informationen unter www.waermeplanung-bergstrasse.de

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 15:59