Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 12. Dezember 2025 fand in der Heidelberger Kinderklinik erneut das traditionelle Christkind-Singen statt – eine Aktion, die seit vielen Jahren kleinen Patienten, ihren Familien sowie den Mitarbeitenden der Klinik eine besondere vorweihnachtliche Freude bereitet. Ingrid Schwarz, das Heidelberger Christkind, besuchte die Kinder auf den Stationen und sorgte mit bekannten deutschen Weihnachtsliedern und internationalen Klassikern wie „White Christmas“ für eine festliche Atmosphäre. Ein besonders bewegender Moment entstand, als eine kleine Patientin selbst mutig ein Weihnachtslied vortrug und dafür mit einem Geschenk aus dem großen Geschenkesack belohnt wurde. Die Geschenke stammen vom Heidelberger Schaustellerverein, der sich im Rahmen einer langjährigen Spendeninitiative für die Kinderklinik und die Stiftung COURAGE engagiert. Ergänzt wurde die Aktion durch Spendendosen auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt, mit denen Besucher die Initiative unterstützen konnten. Am 13. Januar 2026 übergaben die Heidelberger Schaustellervertreter Horst Kräher und Alf Fischer gemeinsam mit Joe Schwarz von Heidelberg Marketing die gut gefüllten Spendendosen an Dr. Bärbel Striegel, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung COURAGE. Insgesamt kam dabei eine Spendensumme von 5.143,44 Euro zusammen, die in die Finanzierung von Förderprojekten für chronisch kranke Kinder an der Heidelberger Kinderklinik fließt. „Ein herzliches Dankeschön geht an die Heidelberger Schausteller, Ingrid Schwarz als Christkind sowie an Heidelberg Marketing für das bereits über sieben Jahre hinweg andauernde große Engagement. Mit dieser langjährigen Weihnachtstradition schenken sie chronisch kranken Kindern nicht nur Freude,sondern auch Hoffnung. Von Herzen: Danke!“, sagt Saskia Walker, Stiftungsreferentin der Stiftung COURAGE für chronisch kranke Kinder am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg.

Quelle: Heidelberg Marketing GmbH

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 21:39