Fohlen trinkt
22.01.2026, 16:20 Uhr

Heidelberg – Auf vier kleinen Hufen ins neue Jahr – Fohlen ist erster Nachwuchs des Jahres im Zoo Heidelberg

Fohlen trinktHeidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Freude bei den Tierpflegern des Zoo Heidelberg ist groß: In der Nacht auf den 10. Januar wurde das erste Jungtier des Jahres geboren. Shetlandpony-Stute Elli brachte ein gesundes Fohlen zur Welt. Die junge Stute erkundet bereits aufgeweckt ihre Umgebung. Mutter und Tochter sind aktuell gemeinsam mit den anderen Pony-Stuten und den Rindern beim Bauernhof zu sehen. Schon wenige Tage nach der Geburt erkundet das Fohlen neugierig Stall und Koppel beim Bauernhof. Gemeinsam mit den anderen Ponys und den Rindern bewegt sich die junge Stute bereits sicher über das Gelände. Die Tierpfleger haben dabei stets ein Auge auf die Tiere. Mutterstute Elli ist acht Jahre alt und lebt seit 2018 im Zoo Heidelberg. Die Tierpfleger zeigen sich sehr zufrieden mit ihrem Verhalten. Ruhig kümmert sie sich um ihren ersten Nachwuchs und gibt ihm die nötige Sicherheit. „Elli macht das wirklich sehr gut“, berichtet Tierpfleger Jonathan Truman. „Das Fohlen ist aufmerksam, neugierig und entwickelt sich super. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen ist es, mit seinen kleinen Hufen Geräusche und Krach zu machen – damit kommt es ganz nach seiner Mutter.“ In den kommenden Wochen steht für die Shetlandponys ein kleiner Umzug an: Sobald es Witterung und Bodenzustand zulassen, zieht die Gruppe wieder auf die große Koppel zwischen Lernlabor und Vivarium bei der Explo-Halle um. Besucherinnen und Besucher können den Nachwuchs zur Zeit auf dem Bauernhof beobachten und miterleben, wie das Fohlen Schritt für Schritt sicherer wird. Später dann wird es spannend sein zu verfolgen, wie der kleine Wirbelwind die Ponyherde auf der großen Koppel aufmischen wird.Fohlen spielt

Foto: Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg

22. Januar 2026, 16:20

