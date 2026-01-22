Germersheim – bleibt "Fairtrade-Stadt"

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Festungsstadt Germersheim erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns-

Kampagne und darf den Titel „Fairtrade-Stadt“ für weitere zwei Jahre tragen. Bereits im

Jahr 2016 wurde die Auszeichnung erstmals von Fairtrade Deutschland e. V. verliehen

und seitdem alle zwei Jahre verlängert.

Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile zeigt sich erfreut über die erneute

Würdigung der in den letzten Jahren kontinuierlich geleisteten Arbeit:

„Die Verlängerung des Titels ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung

des fairen Handels in unserer Stadt. Lokale Akteure aus Zivilgesellschaft und Verwaltung

arbeiten hier eng zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Germersheim

zeigt, dass fairer Handel nicht nur eine globale Idee ist, sondern auch praktisch vor Ort

gelebt werden kann. Wir verbinden Geschichte und Zukunft, indem wir uns für gerechte

Bedingungen weltweit einsetzen und das Thema durch kreative Projekte in die Stadt

bringen. Es geht darum, gemeinsam etwas zu bewegen – und das funktioniert hier in

Germersheim besonders gut.“

Germersheim feiert in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen: Neben 750 Jahren

Stadtrechte blickt die Stadt auch auf zehn Jahre als Fairtrade-Stadt zurück. Um diese

Auszeichnung zu erhalten, müssen fünf Kriterien erfüllt werden. Dazu zählen unter

anderem die Verwendung fair gehandelter Produkte bei offiziellen Anlässen und in der

Verwaltung, ein entsprechender Ratsbeschluss, die Arbeit einer Steuerungsgruppe zur

Koordination der Aktivitäten sowie das Angebot fairer Produkte in lokalen Geschäften

und gastronomischen Betrieben. Ergänzt wird dies durch Bildungsarbeit der

Zivilgesellschaft und eine regelmäßige Berichterstattung in den lokalen Medien.

Das Engagement in Germersheim ist dabei von öffentlichkeitswirksamen Aktionen geprägt:

Im vergangenen Jahr umfasste es unter anderem faire Blumen und

Informationsangebote zum Weltfrauentag, einen Aktionsstand beim Kinderfest sowie

zahlreiche Veranstaltungen während der Fairen Wochen. Auch im Jubiläumsjahr wird

voraussichtlich eine breite Palette von Aktionen geboten. Die Steuerungsgruppe der

Fairtrade-Stadt freut sich auch immer über neue Mitglieder, Privatpersonen, Vereine,

Geschäfte der Stadt: Wer sich für das Thema soziale Gerechtigkeit interessiert und sich

in dem Bereich engagieren möchte, darf sich gerne bei tami.ziegler@germersheim.eu

melden.

Germersheim war übrigens die 401. Fairtrade-Stadt in Deutschland, mittlerweile gehören

bundesweit bereits 934 Kommunen dem Netzwerk an. Weitere Informationen zur Fair-

trade-Towns-Kampagne finden Sie unter www.fairtrade-towns.de.

Quelle: Stadtverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 22:07