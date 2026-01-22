Frankenthal – Strohhutfestbutton 2026: Entwürfe gesucht



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Das 51. Strohhutfest steht vor der Tür, und auch in diesem Jahr ist der beliebte

Strohhutfestbutton ein wichtiger Bestandteil des Festes.

Die Stadtverwaltung Frankenthal lädt alle kreativen Köpfe ein, ihre Entwürfe für den offiziellen Button einzureichen.

Gesucht werden kreative Entwürfe: Egal ob modern, verspielt oder traditionell – das Design

sollte den einzigartigen Charakter des Strohhutfests widerspiegeln. Der Button ist neben

dem Strohhut das unverwechselbare Accessoire des größten Straßenfests der Pfalz und

wird auch 2026 wieder die Besucher begeistern.

So funktioniert die Teilnahme

Ob Foto, Collage, Grafik oder Malerei – alle kreativen Formen sind willkommen. Einzige

Voraussetzung: Das Design muss einen Bezug zum Strohhutfest haben. Einsendeschluss

für alle Entwürfe ist der 28. Februar 2026. Jede Person kann maximal drei Vorschläge

einreichen. Genaue Informationen und Ausschreibungsunterlagen sind auf

www.frankenthal.de/strohhutfestbutton zu finden. Die Entwürfe können per E-Mail an

kultur@frankenthal.de oder per Post an die Stadtverwaltung Frankenthal – Bereich Bildung,

Kultur und Sport, Stichwort „Buttonwettbewerb 2026“, Nachtweideweg 1-7, 67227

Frankenthal geschickt werden.

So wird ausgewählt

Eine Jury unter Vorsitz von Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer wählt das Gewinnermotiv

aus. Der Vorverkauf startet rund zehn Tage vor dem Fest, das vom 4. bis 7. Juni stattfindet.

Aus dem Erlös der jährlichen Buttonaktion wird das Musikprogramm der kommenden Jahre

mitfinanziert.

Mehr zum Button und zum Fest unter www.frankenthal.de/strohhutfestbutton

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 21:57