Frankenthal – Strohhutfestbutton 2026: Entwürfe gesucht

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Das 51. Strohhutfest steht vor der Tür, und auch in diesem Jahr ist der beliebte
Strohhutfestbutton ein wichtiger Bestandteil des Festes.
Die Stadtverwaltung Frankenthal lädt alle kreativen Köpfe ein, ihre Entwürfe für den offiziellen Button einzureichen.
Gesucht werden kreative Entwürfe: Egal ob modern, verspielt oder traditionell – das Design
sollte den einzigartigen Charakter des Strohhutfests widerspiegeln. Der Button ist neben
dem Strohhut das unverwechselbare Accessoire des größten Straßenfests der Pfalz und
wird auch 2026 wieder die Besucher begeistern.
So funktioniert die Teilnahme
Ob Foto, Collage, Grafik oder Malerei – alle kreativen Formen sind willkommen. Einzige
Voraussetzung: Das Design muss einen Bezug zum Strohhutfest haben. Einsendeschluss
für alle Entwürfe ist der 28. Februar 2026. Jede Person kann maximal drei Vorschläge
einreichen. Genaue Informationen und Ausschreibungsunterlagen sind auf
www.frankenthal.de/strohhutfestbutton zu finden. Die Entwürfe können per E-Mail an
kultur@frankenthal.de oder per Post an die Stadtverwaltung Frankenthal – Bereich Bildung,
Kultur und Sport, Stichwort „Buttonwettbewerb 2026“, Nachtweideweg 1-7, 67227
Frankenthal geschickt werden.
So wird ausgewählt
Eine Jury unter Vorsitz von Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer wählt das Gewinnermotiv
aus. Der Vorverkauf startet rund zehn Tage vor dem Fest, das vom 4. bis 7. Juni stattfindet.
Aus dem Erlös der jährlichen Buttonaktion wird das Musikprogramm der kommenden Jahre
mitfinanziert.
Mehr zum Button und zum Fest unter www.frankenthal.de/strohhutfestbutton
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 21:57