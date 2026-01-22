Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Altes und Neues über Frankenthal – Stadtführung im Sitzen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 4. Februar von 10 bis 11.30 Uhr lädt die Stadtbücherei Frankenthal zu einer besonderen Stadtführung im Sitzen ein. Werner Schäfer, Mitglied des Altertumsvereins und Teil des Stadtführerteams Frankenthal, nimmt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine Foto- und Bildertour durch seine Geburtsstadt. Historische Orte, Winkel und Ecken werden gemeinsam wiederentdeckt – bequem von den Sitzplätzen aus. Die zweite Führung der neuen Reihe führt vom Wormser Tor über den Rathausplatz bis zum Speyerer Tor. Werner Schäfer berichtet von blutigen Auseinandersetzungen zwischen Franzosen und Preußen und führt durch die Zeit Frankenthals als Teil Frankreichs und Bayerns. Der Stadtführer erzählt von Besuchen Napoleons, Königen und Prinzregenten, berichtet von den Revoluzzern von 1832 und den Frankenthalern, die an der Revolution von 1848/49 teilnahmen. Ein besonderer Höhepunkt ist die Geschichte der weltweit größten, 75 Tonnen schweren, frei schwingenden Glocke – von ihrem Guss über die Feierlichkeiten bis zum Transport. Die neue Veranstaltungsreihe, in der man Orte und Personen aus der Frankenthaler Geschichte sehen, hören und erleben kann, ist eine Kooperation mit dem Frankenthaler Altertumsverein.

Die Veranstaltung findet in der barrierefrei erreichbaren Medien- und Lesewerkstatt im Erdgeschoss der Stadtbücherei Frankenthal (Welschgasse 11) statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Nächster Termin zum Vormerken: Mittwoch, 15. April 2026, 10 bis 11.30 Uhr. Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei. Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbueche-rei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).

