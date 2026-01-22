  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frankenthal – Öffentliche Sitzung zur Gestaltung eines neuen Grabfeldes für Sternenkinder und Kindergräber

1Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Arbeitskreis Friedhof – Am Mittwoch, 28. Januar, findet um 17 Uhr eine öffentliche Sitzung des Arbeitskreises Friedhof statt. In dieser Sitzung soll gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern über die Gestaltung eines neuen Grabfeldes für Sternenkinder und Kindergräber auf dem Hauptfriedhof beraten werden. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) lädt hierzu herzlich ein und freut sich auf eine rege Beteiligung.

„Wir wollen einen angemessenen Ort für die Trauer der Angehörigen und Freunde von Sternenkindern und Kindern schaffen“, betont Bürgermeister Bernd Knöppel. Bereits im Rahmen der Perspektivplanung für den Hauptfriedhof hatte der Betriebsausschuss auf Vorschlag des EWF im Jahr 2020 die Neuanlage von Sternenkinder- und Kindergräbern beschlossen. Die bisherige Grabstätte wurde zuletzt im September 2025 belegt, die Bestattungen der Sternenkinder finden einmal jährlich statt. Die nächsten Beisetzungen sind für den Herbst 2026 vorgesehen. Die bestehende Grabfläche für Sternenkinder bleibt weiterhin erhalten.
Der Betriebsausschuss hat im Dezember 2025 die notwendigen Beschlüsse für das neue Grabfeld sowie die weiteren Schritte gefasst. Die Planung und Umsetzung erfolgt durch den EWF in enger Abstimmung mit Betroffenen, der Krankenhausseelsorgerin sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern.
Bereits im Vorfeld fanden Gespräche mit den Krankenhausseelsorgerinnen statt. Dabei wurde der Wunsch geäußert, die Grabstätten nicht ausschließlich als Rasenfläche anzulegen, sondern Jahreszahlen auf Steinen sichtbar zu machen, um Angehörigen einen konkreten Anlauf- und Bezugspunkt für ihre Trauer zu geben. Zudem wurden eine kindgerechte Gestaltung mit einer Skulptur sowie eine kleine Sandfläche für Kinder angeregt. Ergänzend dazu wurde inzwischen vorgeschlagen, die einzelnen Grabstätten stärker zu individualisieren, beispielsweise durch Umrandungen und Möglichkeiten zur gärtnerischen Gestaltung, um den Trauerprozess zu unterstützen.
„Bei der Gestaltung der neuen Grabanlagen für Kindergräber und Sternenkinder sollen möglichst viele Perspektiven und Bedürfnisse berücksichtigt werden“, so Bürgermeister Knöppel weiter. Aus diesem Grund sind zu der öffentlichen Sitzung am 28. Januar neben interessierten Bürgerinnen und Bürgern auch die Krankenhausseelsorgerin sowie der Verein Sternengeflüster e.V. aus Worms, der auch Angehörige aus Frankenthal begleitet, eingeladen.
Mehr zu den Frankenthaler Friedhöfen ist unter www.frankenthal.de/friedhöfe zu finden.

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 09:10

