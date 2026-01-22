Frankenthal – Modernes Messfahrzeug prüft Gasnetz in Frankenthal und Umgebung – Messfahrzeug in der Nacht unterwegs

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtwerke Frankenthal starten, unterstützt durch e-netz Südhessen AG, eine umfangreiche Überprüfung des Gasniederdrucknetzes. Hintergrund ist die Methan-Emissionsschutz-Verordnung, nach der Gasversorger verpflichtet sind, ihre Netze regelmäßig und zuverlässig auf mögliche Leckagen zu kontrollieren. Um diese Prüfung besonders effizient zu gestalten, kommt in den kommenden drei Wochen ein hochmodernes Messfahrzeug zum Einsatz. Das speziell ausgestattete Gasspür-Auto verfügt über eine direkt am Fahrzeug verbaute Sensortechnik, die Methan-Leckagen präzise erkennen, lokalisieren und sogar quantifizieren kann. Da die Stadtwerke Frankenthal nicht über solch ein Fahrzeug verfügen, werden sie von e-netz Südhessen AG unterstützt. Die mobilen Messungen finden nachts statt. Sollten während der Fahrt größere Auffälligkeiten festgestellt werden, steht der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Frankenthal jederzeit bereit, um sofort zu reagieren. Die erfassten Messdaten werden täglich ausgewertet. Der Start der Prüfungen erfolgt in der Nacht zum Montag, 26. Januar 2026. Neben dem Stadtgebiet Frankenthal inklusive der Vororte werden auch Bobenheim-Roxheim, Beindersheim, Kleinniedesheim, Großniedesheim sowie Heuchelheim abgefahren. Mit dem Einsatz des Messfahrzeugs leisten die Stadtwerke Frankenthal einen wichtigen Beitrag zu mehrVersorgungssicherheit und aktivem Klimaschutz – für eine sichere Gasversorgung in der gesamten Region.

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 16:11