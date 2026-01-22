Frankenthal – Fahrbahnvollsperrung Steinstraße zwischen Scheffelstraße und Pestalozzistraße

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der Durchführung von Kanalarbeiten, im Auftrag der Stadtwerke, ist in der Zeit vom 26. Januar bis voraussichtlich 31. März eine Fahrbahnvollsperrung im Bereich der Steinstraße, zwischen der Scheffelstraße und der Pestalozzistraße, notwendig. Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist. Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Fahrbahnvollsperrung Steinstraße zwischen Scheffelstraße und Pestalozzistraße

Aufgrund der Durchführung von Reparaturarbeiten an einem Hydranten, im Auftrag der Stadt-werke Frankenthal, ist in der Zeit vom 28. Januar bis voraussichtlich 6. Februar eine Fahr-bahnvollsperrung in der Ackerstraße, vor dem Anwesen Speyerer Straße 48, notwendig.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist. Mehr zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet ist unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 13:55