Dudenhofen – Unfall mit hohem Sachschaden

Dudenhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag, kurz vor 15 Uhr, fuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Landauer Straße Richtung Speyer. In einer leichten Rechtskurve übersah er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw am Fahrbahnrand und stieß gegen diesen. Aufgrund des Aufpralls wurde der geparkte Pkw um eine ganze Fahrzeuglänge nach vorne von dem eingezeichneten Parkplatz geschoben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, an ihnen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 14:14