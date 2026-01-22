Bad Dürkheim – Messerangriff: 30-Jähriger wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – In einer gemeinsam bewohnten Wohnung in Bad Dürkheim ist es am Dienstagabend (21. Januar 2026) zu einem schweren Gewaltverbrechen gekommen. Gegen 20.30 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 30 und 51 Jahren aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit, der eskalierte.

Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der 30-Jährige seinen Mitbewohner mit einem Messer an. Dem 51-Jährigen gelang es, sich in Sicherheit zu bringen und die Polizei zu verständigen. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen wenig später widerstandslos vorläufig fest.

Der Angegriffene erlitt schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Ermittler nicht, sodass der Mann das Krankenhaus im Laufe des Tages wieder verlassen konnte.

Am Mittwoch (22. Januar 2026) wurde der 30-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags einen Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermitteln weiterhin zu den genauen Hintergründen sowie zum Motiv der Tat.

Zuletzt aktualisiert am 22. Januar 2026, 16:06