Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anfang Februar findet die zehnte Ausgabe der Woche für Demokratie und Toleranz statt. Das spezielle Format der Sinsheimer Themenwoche spricht durch verschiedene Programmbausteine ganz unterschiedliche Zielgruppen an. Durch Information, Diskussion, Unterhaltung und Beteiligung möchte die Themenwoche einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben leisten. Dem Veranstaltungsteam ist es erneut gelungen, ein vielfältiges und spannendes Programm zusammenzustellen. Der inhaltliche Schwerpunkt der anstehenden Themenwoche lautet Soldiarität.In die Vorbereitung und Durchführung bringen sich verschiedene Institutionen und Akteure ein. Seit 2016 verantworten der DGB Heidelberg/Rhein-Neckar und das städtische Kinder- und Jugendreferat diese Projektwoche in Sinsheim. Zu den festen Kooperationspartnern zählen das Fanprojekt Hoffenheim, das kommunale Kino Cinema Paradiso e.V., das Bündnis für Toleranz, die Fanbetreuung der TSG Hoffenheim, der Verein Alte Synagoge Steinsfurt, die Buchhandlung Doll sowie erstmals die VHS und das Seniorennetzwerk Sinsheim. Die Auftaktveranstaltung findet am Montag, den 2. Februar um 18:30 Uhr im städtischen Jugendhaus statt. Die Dortmunder Wissenschaftlerin Prof. Dr. Ricarda Steinmayr hält den Auftaktvortrag mit dem Titel „Einsamkeit – geht uns alle an!“ Sie stellt dabei die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Bertelsmann-Studie „Einsamkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt – Baden-Württemberg 2025“ vor und wird besonders darauf eingehen, wie Einsamkeit entsteht und was man individuell und auch gesellschaftlich tun kann, um dieser Herausforderung zu begegnen.In diesem Jahr wird es einen bunten Veranstaltungsmix geben, der in seiner Breite und Kreativität neue Maßstäbe setzt. Neben den bekannten Programmbausteinen wie Vorträgen, Kinofilm, Fachkräfteseminar, Lesung und Schulklassen-Workshops finden 2026 auch komplett neue Formate statt. So wird es eine Informationsveranstaltung speziell für ältere Menschen geben, bei der es um Sicherheit im Internet geht. Auch ein Pubquiz im Quints-Café sowie ein solidarisches Fußballturnier in der Carl-Orff-Halle sind vorgesehen. Genauere Informationen zu den Veranstaltungen werden in der kommenden Ausgabe des Stadtanzeigers veröffentlicht. Weitere Informationen gibt es online unter bw.dgb.de/ueber-uns/regionen/nordbaden/woche-fuer-demokratie-und-toleranz-2025/. Hier finden sich auch die Anmeldedaten zu den einzelnen Programmpunkten. Die Veranstalter würden sich sehr darüber freuen, wenn die Angebote zahlreich besucht werden. Mit Ausnahme der Kinovorführungen sind alle Programme kostenfrei. Weitere Informationen gibt es beim städtischen Kinder- und Jugendreferat per E-Mail unter jugendreferat@sinsheim.de oder telefonisch unter 07261 404-261.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026, 19:54