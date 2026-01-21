Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Alle gemeinnützigen Vereine, die ihren Sitz in Sinsheim haben, können bis zum 31.05.2026 einen Antrag auf Vereinsförderung bei der Stadtverwaltung Sinsheim stellen. Neben einer finanziellen Unterstützung können förderwürdige Vereine auch die städtischen Räumlichkeiten vergünstigt nutzen. Weitere Einzelheiten zur Antragsstellung und detaillierte Informationen zur Vereinsförderung sind auf der städtischen Homepage unter www.sinsheim.de/freizeit-kultur/vereine/vereinsfoerderung zu finden. Hier steht auch das Antragsformular zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung, dass Anträge, die nach dem 31.05.2026 eingehen, nicht berücksichtigt werden können.

Bei Rückfragen zur Vereinsförderung steht Herr Joshua Ewald, Abteilung Kultur, Sport und Vereine, telefonisch unter 07261 404-166 oder per E-Mail unter kultur@sinsheim.de gerne zur Verfügung.

Rückfragen zur Belegung städtischer Räumlichkeiten beantwortet gerne Frau Karin Blum, Abteilung Immobilienmanagement, telefonisch unter 07621 404-314 oder per E-Mail unter immo@sinsheim.de.

Vereine, die dem Aufruf der Stadt Sinsheim gefolgt sind und ihre Einwilligung zur Aufnahme in die neue Vereinsliste erteilt haben, erhalten alle Informationen zur Vereinsförderung gesondert. Eine nachträgliche Eintragung ist jederzeit möglich. Informationen hierzu ebenfalls auf sinsheim.de.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026, 20:03