Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Sinsheim freut sich, auch in diesem Jahr wieder den „Sinsheimer Ferienspaß“ zu organisieren. Vom 30. Juli bis 13. September 2026 soll Kindern ein spannendes, interessantes, aktives und lehrreiches Programm angeboten werden. Das Herzstück des Ferienprogrammes sind die zahlreichen Vereine und Organisationen, die mit ihren Angeboten die Durchführung in diesem Umfang erst ermöglichen. Um in diesem Jahr auch wieder ein tolles Programm für den „Sinsheimer Ferienspaß“ bieten zu können, ruft die Stadt zur Teilnahme von Vereinen und Organisationen auf.Wer eine Veranstaltung anbieten möchte, kann sich über das Anmeldeformular – zu finden auf der städtischen Homepage unter www.sinsheim.de/bildung-betreuung/betreuung-ferien/sinsheimer-ferienspass – anmelden oder an die Abteilung Kultur, Sport und Vereine unter folgenden Kontakt wenden: Tel.: 07261 404-168, E-Mail: ferienspass@sinsheim.de.
Anmeldeschluss für Veranstalter ist am 9. März 2026.
Quelle: Stadt Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026, 19:59