Mannheim – Wie können bezahlbare Mieten in Mannheim erreicht werden? SPD hat Rechtsanwalt Alexander Sauer vom Mieterverein eingeladen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Auswirkungen des Wegfalls der Mietpreisbremse

Mannheim gehört zu den Städten in Baden-Württemberg mit den höchsten Mietsteigerungen und braucht zusätzliche Wohnungen, die auch für die Breite der Bevölkerung noch bezahlbar sind. Nach Auffassung der Arbeitsgemeinschaft 60plus der Mannheimer SPD muss der überhöhte Anstieg der Mietkosten endlich und wirksam gestoppt werden. „Die Mietpreisbremse ist dazu ein probates Mittel. Steigende Mietkosten kommen zu den allgemeinen Preissteigerungen – insbesondere im Lebensmittelbereich – hinzu und belasten vor allem die Haushalte im mittleren und unteren Einkommensbereich. Der Wegfall der Mietpreisbremse in Mannheim, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Armutszeugnis,“ so Mathias Kohler der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft.

Die SPD-Arbeitsgemeinschaft freut sich, das der Mietverein Mannheim, vertreten durch seinen stellv. Vorsitzenden Rechtsanwalt Alexander Sauer (siehe Foto) – Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht – die aktuelle Mietpreissituation in Mannheim im Rahmen einer Informations- und Diskussionsveranstaltung am Mittwoch, 21. Januar 2025 um 15 Uhr im Karla-Spagerer-Saal (Murgstraße 3-11)beschreiben und Strategien aufzeigen wird, den rasanten Anstieg der Mietpreise zu stoppen und welche Wege möglich sind, um neuen Wohnraum mit verträglichen Mieten zu schaffen.

Evi Korta-Petry die stellvertretenden Vorsitzende der AG 60plus weist darauf hin, dass „der Anteil der Mietkosten am Einkommen eines Haushalts in Deutschland nur eine Richtung und zwar nach oben kennt; insbesondere bei Haushalten mit niedrigerem Einkommen und in Großstädten.“ In Deutschland stieg dieser Kostenanteil in Großstädten von 30 auf 34 Prozent. Vornehmlich die Mietkosten für Neumieter sind stark gestiegen.

Eine Möglichkeit der Begrenzung des scheinbar unaufhaltsamen Anstiegs der Mieten ist die 2015 von der damaligen Großen Koalition eingeführte Mietpreisbremse. “Ich bin sehr irritiert, dass die grün-schwarze Landesregierung die Mietpreisbremse unter anderen für die Großstädte Mannheim und Konstanz abgeschafft hat. Das hat mit Mieterschutz nichts mehr zu tun,“ so Gerhard Heckmann, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft.

Zu der Informations- und Diskussionsveranstaltung am kommenden Mittwoch sind nicht nur SPD-Mitglieder, sondern alle, die Interesse an diesem Thema haben, herzlich eingeladen. Der barrierefreie Zugang zum Karla-Spagerer-Saal ist über den Hof möglich.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft 60plus im SPD-Kreisverband Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026, 08:24