Mannheim – Lovis Bierschenk wechselt zum SV Waldhof

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim 07 hat den 20-jährigen Offensivspieler Lovis Bierschenk vom FSV Mainz 05 verpflichtet. Bierschenk wurde 2023 deutscher A-Juniorenmeister und erzielte im Finale den Führungstreffer für den FSV. Insgesamt kommt der 1,81 Meter große Flügelspieler auf zwölf Einsätze für deutsche U-Nationalmannschaften. In der Regionalliga Südwest absolvierte er für die Zweitvertretung von Mainz 05 insgesamt 34 Partien und sammelte dabei neun Scorerpunkte. Künftig wird Lovis Bierschenk mit der Rückennummer 7 für den SV Waldhof auflaufen.

„Lovis bringt ein sehr spannendes Spielerprofil mit in unsere Mannschaft. Er vereint Dribbelstärke, Geschwindigkeit und Abschlussqualität – Eigenschaften, die uns dabei helfen sollen, erfolgreichen Fußball zu spielen. Wir sind sehr glücklich, dass wir den Transfer von Lovis finalisieren konnten und er ab sofort Teil unseres Vereins ist“, so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof.

„Ich bin wirklich sehr froh, künftig für den SV Waldhof auflaufen zu können. Nach neun Jahren im Nachwuchs des FSV Mainz 05 bin ich sehr dankbar für meine fußballerische Ausbildung. Nun gilt es, den Schritt in den Profifußball zu gehen und in einem neuen Umfeld meine Leistung auf den Platz zu bringen. Ich freue mich sehr darauf, die Mannschaft kennenzulernen, und werde alles dafür tun, erfolgreichen Fußball beim Waldhof zu ermöglichen“, so Lovis Bierschenk bei seiner Vertragsunterzeichnung.

„Lovis war im Nachwuchsbereich stets einer der auffälligsten Spieler seines Jahrgangs und hat in den vergangenen beiden Spielzeiten gezeigt, dass er sich auch im Herrenbereich etablieren kann. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, ihn fest zu verpflichten, und sind sehr glücklich, dass sich Lovis am Ende für den SV Waldhof entschieden hat“, so Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof Mannheim.

Quelle SV Waldhof Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026, 14:57