Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald folgende Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt:
25 Jahre – Treue-Medaille in Silber
Andrej Reis, Schnabel GmbH & Co. KG, Mosbach
Florian Fischer, Egon Föhner GmbH, Heidelberg
15 Jahre – Treue-Medaille in Bronze
Claudia Heering, Karl Brenk GmbH & Co. KG, Mannheim
Ralf Lochert, Egon Föhner GmbH, Heidelberg
André Katze, Egon Föhner GmbH, Heidelberg
Günter Krämer, Egon Föhner GmbH, Heidelberg
10 Jahre – Treue-Medaille in Bronze
Maximilian Wagner, Jörg Heiz-mann GmbH, Osterburken
Viktor Kovacs, Schnabel GmbH & Co. KG, Mosbach
Steven Rimmler, Egon Föhner GmbH, Heidelberg
Ivica Kvesic, Elektro Schmich GmbH, Mannheim
Thomas Bahn, Elektro Schmich GmbH, Mannheim
Quelle: Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald
Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026, 19:41