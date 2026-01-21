Ludwigshafen – Premiere in der Fastnacht: KG Eule startet mit der Eulennacht ein neues Highlight

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Friesenheim steht ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit: Am 24. Januar 2026 lädt die KG Eule zu ihrer großen Faschingsveranstaltung in die TSG Halle Ludwigshafen ein. Beginn ist um 18.33 Uhr – ganz traditionsgemäß närrisch und pünktlich.

Für die Karnevalsgesellschaft ist dieser Abend dabei mehr als nur eine Sitzung: Die Veranstaltung markiert ein weiteres Highlight im Terminkalender der KG Eule, denn mit diesem Abend feiert die „Eulennacht“ ihre Premiere. Ein neues Format, das Fastnacht mit frischen Akzenten, bekannten Größen und viel Herzblut verbindet.



Das Publikum darf sich auf ein ebenso abwechslungsreiches wie hochkarätiges Programm freuen. Gleich zur Eröffnung sorgt die Mainzer Kinderprinzessin Luise I. für strahlende Gesichter und närrische Stimmung. Im weiteren Verlauf des Abends geben sich bekannte Namen der Fastnacht die Klinke in die Hand: Mit dem Bajazz aus Meenz René Pschierer sowie Tobias Christian Mayer als Frederick van der Sonne stehen echte Mainzer Größen auf der Bühne.



Doch auch die Pfalz meldet sich lautstark zu Wort: Die „echte Pälzer Buwe“ von Horsch mol hi sowie Dubbes und Dabbes aus dem Boulevardtheater Deidesheim mischen Friesenheim ordentlich auf und garantieren Humor mit regionalem Biss. Selbstverständlich dürfen auch die Tanzdarbietungen der Garden der KG Eule nicht fehlen – sie runden das Programm mit Schwung, Präzision und närrischer Leidenschaft ab.

Die Veranstalter bitten ausdrücklich um kostümierte Gäste, um die Halle in ein buntes Meer aus Farben, Ideen und guter Laune zu verwandeln. Karten sind erhältlich telefonisch unter 0157 51136538 oder per E-Mail an kartenbestellung@kg-eule.de

Die KG Eule freut sich auf eine gelungene Premiere, ein närrisches Publikum und eine unvergessliche Eulennacht in Ludwigshafen.



