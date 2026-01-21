Ludwigshafen – 19-Jährige überfällt Tankstelle in Friesenheim – Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Ludwigshafen / Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstagnachmittag, 20. Januar 2026, kam es in Friesenheim zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Gegen 14.30 Uhr betrat eine 19-jährige Frau die Tankstelle in der Sternstraße an der Ecke zur Von-Stephan-Straße und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Dabei erbeutete sie lediglich einen 50-Euro-Schein.

Nach der Tat flüchtete die Verdächtige zu Fuß über die Sternstraße in Richtung Oggersheim. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeikräfte die junge Frau jedoch kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Die Beute wurde sichergestellt.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen übernommen.

