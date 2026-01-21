Landau – Handtasche geraubt: Kripo sucht nach Überfall auf 68-Jährige in Annweiler Zeugen

Landau / südliche Weinstraße / Annweiler – Nach einem Straßenraub am Dienstagmittag, 20. Januar, in Annweiler am Trifels fahndet die Kriminalpolizei nach zwei bislang unbekannten Tätern. Opfer des Überfalls wurde eine 68 Jahre alte Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Seniorin gegen 12 Uhr zu Fuß in der Wassergasse nahe des Museums unterwegs, als sich ihr zwei Männer von hinten näherten. Die Täter entrissen der Frau die Handtasche und flüchteten anschließend mit der Beute. Die 68-Jährige blieb bei dem Angriff unverletzt.

Beide Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet und maskiert. Einer der Männer ist etwa 1,90 Meter groß, hellhäutig und trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Basecap sowie Turnschuhe. Sein Gesicht war mit einem Schal verdeckt. Der zweite Täter ist rund 1,80 Meter groß, hat einen dunkleren Hautteint und war ebenfalls mit schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Basecap und Turnschuhen bekleidet. Auch er hatte sein Gesicht vermummt.

Im Zuge der Flucht rannten die Männer von der Wassergasse in die Hauptstraße. Dabei wurde einer der Täter beinahe von einem roten Pkw erfasst. Der Fahrer dieses Fahrzeugs gilt als wichtiger Zeuge, da er möglicherweise entscheidende Beobachtungen gemacht hat. Er wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Darüber hinaus bittet die Kriminalpolizei Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail an KILandau.K43@polizei.rlp.de zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026, 11:06