Landau – Geisterfahrt mit Lkw auf B10 und A65: Polizei stoppt 47-Jährigen bei Landau

Landau / B10 / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer hat in den frühen Morgenstunden des 21. Januar 2026 auf der B10 und der A65 bei Landau für eine gefährliche Verkehrssituation gesorgt. Gegen 4.15 Uhr war der Mann aus Richtung Pirmasens kommend unterwegs, als er im Baustellenbereich an der Anschlussstelle Landau-Godramstein auf die Gegenfahrbahn geriet.

Kurz nach der Anschlussstelle Landau-Nord kam ihm eine Lkw-Fahrerin entgegen. Sie erkannte die Gefahr rechtzeitig und konnte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Der 47-Jährige setzte seine Fahrt dennoch fort, fuhr an der Anschlussstelle Landau-Nord auf die A65 auf und bewegte sich dort entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Landau-Zentrum.

Auf der Autobahn versuchte der Fahrer schließlich, mit Schrittgeschwindigkeit zu rangieren, um wieder korrekt auf die B10 aufzufahren. Polizeikräfte stoppten den Lkw und führten eine Kontrolle durch. Die A65 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Lkw konkret gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026, 10:59