Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Als Höhepunkt der Fastnachtskampagne tauschen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Kreises Bergstraße am 11. Februar 2026 für einen Tag ihre Amtsketten gegen Narrenkappen und bilden einen närrischen Elferrat. Unter dem Motto „Hexen und Zauberer laden zum Ball, die Bürgermeister feiern in de Hepprumer Hall'“ findet die Bürgermeisterfastnacht in diesem Jahr in der Mehrzweckhalle in Heppenheim-Erbach statt. Ab 19:11 Uhr werden auf der Bühne die schönsten Fastnachtsbeiträge aus Abtsteinach, Bensheim, Birkenau, Fürth, Mörlenbach, Lautertal, Lorsch, Rimbach, Wald-Michelbach, Zwingenberg und Heppenheim präsentiert. Der Einlass ist bereits ab 18:00 Uhr möglich.

Durch das Programm der inzwischen dritten Bürgermeisterfastnacht in Heppenheim führt Bürgermeister Rainer Burelbach. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Sportverein Erbach, der die Bewirtung der Gäste übernimmt, sowie von der Sparkasse Starkenburg. Für Schunkelrunden und launige Musik sorgt die Band Les Stefanos. Mit ihrem vielfältigen Programm bietet die Bürgermeisterfastnacht einen spannenden Einblick in die aktuellen Fastnachtskampagne des Bergsträßer Karnevals. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Behindertenhilfe Bergstraße zugute.

Eintrittskarten sind ab dem 23.01.2026 zum Preis von 15,00 Euro in den Rathäusern der teilnehmenden Kommunen sowie in Heppenheim in der Tourist Information (Friedrichstraße 21) erhältlich.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026, 19:45