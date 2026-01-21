Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Heidelberger Kulturschaffende, die eine Förderung von Projekten über den Fonds „KulturLabHD“ beantragen wollen, ist der nächstmögliche Stichtag der 28. Februar 2026. Berücksichtigt werden Projekte, die im Jahr 2026 durchgeführt werden sollen. Durch den Fonds werden neue und innovative Kulturprojekte gefördert, die einer Anschubfinanzierung bedürfen. Aufgrund der beschlossenen Sparmaßnahmen beim Zuschusstopf um 40.000 Euro auf 80.000 Euro kann im Jahr 2026 nur ein Stichtag am 28. Februar 2026 ausgeschrieben werden.

Weiterführende Information gibt es auf der Internetseite www.heidelberg.de/kulturamt > Kulturförderung > Bezuschussung. Fragen zum „KulturLabHD“ werden im Kulturamt der Stadt Heidelberg, Telefon 06221 58-33000, E-Mail kulturamt@heidelberg.de, beantwortet.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026, 19:31