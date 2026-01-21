Eberbach – Waldsperrung zwischen Rockenau und Neckarwimmersbach wegen Seilkranarbeiten

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Umleitung zum Friedhof Rockenau über Sportplatz

Die Seilkranarbeiten hinter dem Steinbruch Rockenau sind fast abgeschlossen. Wie bereits in der Presse angekündigt wird im Anschluss der Waldbereich unterhalb des Gertrudsfelsens bearbeitet. Diese Forstarbeiten sind gefährlich, da Stämme und Steinblöcke abrollen können. Daher muss der Gefahrenbereich großräumig gesperrt werden, damit keine Menschen zu Schaden kommen.

Ab Freitag, den 23.1.26 wird – bis spätestens Dienstag, den 27.1.26 – aus diesem Grund die Zufahrt zum Friedhof Rockenau über den Sportplatz umgeleitet. Danach ist der Friedhof wieder über die gewohnte Zufahrt erreichbar. Die Arbeiten finden auch samstags statt, daher bleibt die Zufahrt auch über das Wochenende gesperrt. Auch die Waldwege zwischen Neckarwimmersbach und Rockenau sind von den Sperrungen betroffen. Waldbesuchende können – von Wimmersbach kommend – dann nur noch bis zum „Zickzackweg“ zwischen Sichelsbrunnen und Getrudsfelsen laufen.

Die Sperrungen werden an den jeweiligen Arbeitsfortschritt angepasst. Die Stadtförsterei bittet dringend darum, die Sperrungen zu Ihrer eigenen Sicherheit zu beachten.

Voraussichtlich wird die Maßnahme in drei Wochen beendet sein.

Quelle Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026, 09:24