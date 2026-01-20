Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights nach Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 30. und 31.01.26 jeweils um 19:30 Uhr präsentiert das Ballet BC Choreographien von Medhi Walerski, Crystal Pite und Shahar Binyamini auf den Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen.

Ein Abend, der Tanzfans begeistert und neue Maßstäbe setzt – intensiv, modern und absolut sehenswert.

Das Ballet BC besteht seit mehr als 35 Jahren und ist mittlerweile unter der künstlerischen Leitung von Medhi Walerski in Kanada und weltweit führend für zeitgenössischen Tanz.

Medhi Walerski, der 2020 die künstlerische Leitung des Ballet BC übernahm, wurde vor allem durch seine Zeit beim Nederlands Dans Theater geprägt. Über ein Jahrzehnt lang war er Teil des Ensembles und trug zum kreativen, innovativen Stil bei, für den das NDT bekannt ist. Beim dreiteiligen Abend des Ballet BC in Ludwigshafen präsentiert er seine Kreation SWAY, die in der für ihn charakteristischen lyrischen Bewegungssprache zur Komposition Adrien Cronets choreographiert ist. Inspiriert ist SWAY von Emily Dickinsons Gedicht „Hope“ aus dem Jahr 1862. Fließende, harmonische Übergänge zwischen Duetten und Gruppenszenen schaffen zeitlose Momente, die ebenso flüchtig sind wie die von der Dichterin beschriebene Hoffnung.

Crystal Pites visionäres, rätselhaftes Werk Frontier untersucht das Unbekannte und unternimmt den Versuch einer Charakterisierung dunkler Materie. Ihre Choreographie spiegelt Pites Faszination all dessen wider, was wir über das Universum und das Bewusstsein nicht wissen. Indem sie sich auf unbekanntes Terrain begibt, scheinbar Unumstößliches in Frage stellt und Zweifel zulässt, entsteht ihre kreative Vision in Frontier.

In Shahar Binyaminis Neuinterpretation von Maurice Ravels legendärem Werk Boléro setzt er auf die Kraft der Wiederholung und untersucht die neuen Bedeutungen, die sich aus den Impulsen der 1928 komponierten Musik ergeben. Zwanzig Darsteller auf der Bühne verleihen einer immensen natürlichen Energie Ausdruck. Sein Werk BOLERO X ist eine reine Hommage an die Dynamik des Tanzes.

Preise 26 € – 51 € / Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: Ballet BC Vancouver © Michael Slobodian

Theater im Pfalzbau

